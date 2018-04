CALTANISSETTA – Nessuna condanna per violenza sessuale ma per avere spacciato cocaina e hashish. I cinque nigeriani, protagonisti di un fatto di cronaca che nel novembre del 2015 scosse il capoluogo nisseno, sono invece stati assolti per il presunto abuso sessuale continuato ai danni di una studentessa sancataldese. La corte di assise ha inflitto 2 anni e 2 mesi ciascuno a Cross Agbai, 36 anni, Majesty Wibo, 33 anni, Amaize Ojeomkhhi, 29 anni, Lucky Okosodo, 25 anni e Lawrence Ko Oboh, 42 anni. Davide Spina, il pubblico ministero, aveva chiesto proprio quelle pene per spaccio, sollecitando l’assoluzione dalle accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Le testimonianze rese nel corso del processo hanno spesso fornito versioni colme di “buchi” e talvolta contraddittorie, come la deposizione della presunta vittima: troppe incertezze. la stessa persona

offesa, sentita più volte, non avrebbe offerto un racconto

lineare dell’accaduto.

I legali di parte civile dei familiari della giovane, Salvatore Falzone e Antonino Falzone, hanno chiesto la condanna per tutti i reati e il risarcimento danni, mentre gli avvocati difensori Michele Caruso, Giovanni Bellino e Mauro Lombardo avevano chiesto l’assoluzione da tutte le accuse, visto che per la difesa anche le quantità di stupefacenti trovate erano basse.

