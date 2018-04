MILANO – Il giovane talento nisseno Enrico Di Gesù, 16 anni, è stato convocato nella nazionale under 16 che si ritroverà dal 22 al 26 aprile a Brescia per una doppia amichevole contro la Francia. La scelta del tecnico azzurro Daniele Zoratto, certifica la strepitosa stagione, negli allievi del Milan, dell’estroso ed eclettico atleta di Caltanissetta che ha stupito in veste di mezzala sinistra ed anche nelle occasioni in cui è stato impiegato come mediano. L’indubbie capacità tecniche dell’atleta, la non comune vigoria fisica, sono supportate da una serietà e dedizione agli allenamenti non comuni; compostezza inusuale anche fuori dal campo, tenuto conto dell’eccellente rendimento scolastico. Il mancino nisseno mosse i primi passi nella CL Calcio di Giovanni Italia per poi transitare nella Sancataldese, sempre sotto l’egida del Milan, prima di approdare, due anni or sono, nel capoluogo lombardo. Enrico procede con costanza e dedizione nel percorso di calciatore dal radioso futuro, accompagnato dai genitori, papà Ferdinando e mamma Maria, orgogliosi della convocazione del figlio.

