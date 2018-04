Il Mussomeli rivede la luce. Per la squadra nissena una eccellente prestazione che ridà speranza ad compagine che sogna la salvezza. Il Mazara in campo è quasi del tutto inesistente: formazione mediocre e fuori partita. Il film del match racconta dei padroni di casa più determinati e di una squadra ospite disorientata. Una battuta d’arresto per i canarini in lotta per conquistare la zona play off. I nisseni si rendono pericolosi fin dai primissimi minuti. Al primo minuto ci prova Guastella: il centravanti calcia dalla sinistra verso la porta ma la palla finisce fuori. Al 13’ è ancora Guastella, stavolta al limite dell’area a provare il tiro, ma la sfera finisce sopra la traversa. Al 15’ terzo tentativo di Guastella: Wade apre per l’attaccante, calcia di potenza ma la palla fa la barba alla traversa. Al 27’ paura per gli ospiti: Dolenti con una perfetta uscita riesce ad anticipare Zarcone pronto a colpire di testa. Passa un minuto ed ancora l’estremo difensore del Mazara difende i pali al momento di un tiro, per la verità debole, di Minnone. La prima azione pericolosa dei canarini giunge però con un sospetto fuorigioco. Gomez, secondo i mussomelesi in posizione irregolare, si ritrova sotto la porta avversaria ma al momento della conclusione calibra male e manda la sfera sopra la traversa. Nonostante il pericolo scampato i mussomelesi protestano contro l’arbitro. Il direttore di gara per le lamentele della panchina è costretto a “cacciare” il secondo portiere La Mattina e due dirigenti. Al 31’ pericolo per i padroni di casa: Gomez dalla fascia sinistra entra in area, calcia in porta, ma un difensore salva quasi sulla linea. al 41’ arriva la rete del vantaggio rossoblù. Mischia in area, Sciacca trova un varco e spinge in rete. Intanto l’arbitro Matera decide per 4 minuti di recupero, e proprio nell’ultimo matura la rete del raddoppio: Guastella dalla destra penetra in area e con un tiro a girare fa gol. Nel secondo tempo, esattamente al 4’, Minnone si spinge fin sotto la porta avversaria, ma proprio al momento del tiro inciampa con la palla e spreca una straordinaria occasione. Al 20’ il Mazara cerca di accorciare le distanze: tiro dal limite di Cortese ma Sgroi para. Intanto il Mussomeli non si ferma e segna il terzo gol. Al 24’ Minnone penetra nell’area avversaria, trova lo spazio necessario per fare partire un potente diagonale. La palla dapprima colpisce il palo e poi finisce per ingrossare la rete. Gli ultimi minuti sono sotto il segno del Mazara. Al 45’ sugli sviluppi di una punizione Cortese colpisce di testa ma Sgroi non si fa sorprendere. Ultimo tiro della gara al 46’ ad opera di Rosella, ma la palla si perde sopra la traversa.

MUSSOMELI 3 MAZARA 0

Marcatori: Pt: 41’ Sciacca, 49’ Guastella; St: 24’ Minnone

Mussomeli: Sgroi, Ferrara, Amato, Wade (22’ st Sawo), Licari, Iannello, Zarcone, Sciacca, Lentini (47’ st Favata), Guastella (30’ st Pirrotta), Minnone (25’ st Buccafusco). A disp: La Mattina, Messina, Palumbo. All. Torquato

Mazara: Dolenti (34’ st Keita), Sammartano (44’ st Puglisi), Di Mercurio, Accetta, Baiata (1’ st Calicetto), Russello, Maltese, Cantavenera, Cortese, Rosella, Gomez (1’ st Di Simone). In panchina: Grippi, Selvaggio, Loussouki. All. Mazzara

Arbitro: Matera di Bergamo

Note: Ammoniti Baiata del Mazara e Sgroi del Mussomeli Espulso La Mattina del Mussomeli.

