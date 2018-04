MUSSOMELI – Continua a stupire il Mussomeli che, vincendo ad Alcamo con due reti di Guastella, sogna la salvezza diretta, merito di Mister Torquato, mussomelese doc, che ha sempre creduto nella squadra e nei giocatori, nonostante le difficoltà. Domenica, ultima partita di campionato, il Mussomeli giocherà in casa contro il Castelbuono, che dovrà non solo battere, ma anche, attendere un risultato positivo del Kamarat a Favara, per confermare la sua permanenza in eccellenza. La società auspica una grande risposta da parte dei tifosi con la loro presenza, domenica prossima, allo stadio “Nino Caltagirone”.

ALCAMO – MUSSOMELI 0-2

RETI: 30’ e 70’ Guastella (M)

FORMAZIONI:

ALCAMO: Zummo, Sgarlata, Lo Cascio (64’ Jassey), Sposito, Prestigiacomo, Perricone, Ammoscato, (71’ Azzara), Bisogno, Stassi (86’ Conteh), Cerniglia, Corso. Allenatore: Prestigiacomo.

MUSSOMELI: Sgroi, Ferrara (86’ Palumbo), Amato, Zarcone (73’ Buccafusco), Licari, Iannello, Minnone (78’ Messina), Sciacca (83’ Mingoia), Lentini, Guastella, Pirrotta(65’ Sawo). Allenatore: Michele Torquato.

Arbitro: Domina Gabriele di Palermo

Assistenti: Testai Davide, Santorocco Lorenzo

RISULTATI 29° GIORNATA “Campionato Sicilia Eccellenza A” 15 Aprile 2018

Alcamo- Mussomeli 0-2

Campofranco – Canicattì 1-1

C.U.S. Palermo –Casteldaccia 3-1

Dattilo – Parmonval 4-0

Marsala – Kamarat 5-0

Marsala – Mazara 3-0

Castelbuono – Licata 0-1

LA CLASSIFICA:

Marsala 68

Licata 65

Dattilo 60

Caccamo 58

Canicattì 54

Mazara 49

Parmonval 46

Alcamo 38

C.U.S. Palermo 36

Pro Favara 32

Mussomeli 30

Monreale 27

Kamarat 27

Castelbuono 26

Campofranco 25

Casteldaccia 4

PROSSIMO TURNO – 30° GIORNATA Ultima di Campionato

(22 Aprile 2018 ORE 16:30)

Canicattì – Marsala

Casteldaccia – Monreale

Licata – Dattilo

Mazara – Alcamo

Mussomeli – Castelbuono

Caccamo – Campofranco

Parmonval – C.U.S. Palermo

Pro Favara – Kamarat

Mi piace: Mi piace Caricamento...