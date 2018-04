BUTERA. Il Comune di Butera, con la percentuale del 74,90% nel 2017 di raccolta differenziata, è l’ottavo comune in assoluto più virtuoso in Sicilia ed anche il primo Comune della provincia di Caltanissetta. Una soddisfazione notevole che per il sindaco Filippo Balbo (Nella foto) che ha riconosciuto i meriti degli amministratori, ma anche dei cittadini che giornalmente contribuiscono al successo della raccolta differenziata. Per altro il dato è ancora più importante se si pensa che Butera è il Comune che vanta il territorio più vasto della Provincia. Il primo cittadino ha anche reso noto che il Comune di Butera il prossimo 12 aprile, alle Ciminiere di Catania, sarà tra i Comuni virtuosi che saranno premiati.

