BUTERA. Per la prossima stagione estiva la Regione Siciliana, Dipartimento di prevenzione – Laboratorio di sanità di Caltanissetta, ha disposto il divieto di balneazione in alcuni tratti del litorale buterese. Tale divieto riguarda tratti di mare e di costa normalmente non adibiti alla balneazione per motivi di sicurezza. I siti che sono stati individuati riguardano zone del territorio comunale oggetto di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Si tratta della Foce del torrente Canticaglione, del Torrente Punta Due Rocche, del Torrente Ciavola, e poi ancora del Canalone Desusino, di Rio Desusino e del Torrente Rizzuto. Nell’ordinanza di divieto di balneazione, anche al fine di segnalare i potenziali pericoli ai fruitori delle spiagge, è stato anche disposto che il Comune dovrà sollecitamente e necessariamente procedere al posizionamento di una segnaletica apposita con cartelli monitori, per come previsto nella nota che è stata prodotta da parte del Dipartimento di prevenzione – Laboratorio di Sanità Pubblica di Caltanissetta.

