BUTERA. E’ stato costituito il Comitato cittadino “Omphake” per la tutela e valorizzazione delle bellezze storiche, archeologiche, paesaggistiche, ambientali nonché per la valorizzazione dei diritti dei cittadini. Lo ha comunicato Silvio Scichilone. La costituzione è avvenuta nel salone parrocchiale “Fabio Rampulla” della Chiesa Maria Ausiliatrice. Al Comitato cittadino hanno aderito Nunzio Ferrante, Luca Rocco Elio, Vassallo Angelita, Zuccalà Giovanni, Donzella Giovanna, Di Trio Salvatore, Maranci Salvatore, Vassallo Gino, Bonadonna Carmelo, Chiaramonte Enza, Caltavituro Rocco, Salemi Nicoletta, Veneziano Rocco, Puci Simone, Padre Aldo Contrafatto e lo stesso Silvio Scichilone. Sono stati eletti portavoce unitari: Silvio Scichilone, Angelita Vassallo e Rocco Caltavituro. Il Comitato inizierà la propria attività partendo dall’attualità, cioè dai ritrovamenti di monte Grecuzzo. Il Comitato incontrerà le Associazioni archeologiche e culturali del territorio e chiederà immediatamente un incontro al Sindaco di Butera Filippo Balbo per iniziare un rapporto di collaborazione e di confronto proficuo. E’ stato precisato che il Comitato è apolitico. Chi vuol aderirvi può farlo rivolgendosi ai tre portavoce nominati. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri appositi e sarà creata un Pagina Facebook.

