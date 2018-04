BUTERA. E’ arrivata un’altra gran bella gioia per Carmelo Palumbo (nella foto). Il piccolo pizzaiolo down buterese ha ottenuto il primo posto assoluto nella categoria “Allievi – Ci sono anch’io” nell’ambito della quinta edizione del “Campionato Mondiale di Pizza al Fungo” a Gravina di Puglia. Per l’undicenne pizzaiolo e per i suoi genitori Daniele Palumbo ed Emanuela Di Martino che a Butera gestiscono una pizzeria, una grande soddisfazione, anche perché il loro figlio s’è confrontato con i migliori giovani pizzaioli a livello nazionale ed internazionale. Carmelo Palumbo ha preparato una pizza d’autore non solo nell’impasto, ma anche nei condimenti ottenendo il massimo punteggio dalla giuria. Il piccolo pizzaiolo buterese è diventato così la mascotte della manifestazione organizzata dall’Università dell’Arte Bianca con Assoimprese di Barletta ottenendo un plauso unanime da organizzatori, pubblico e partecipanti per essere stato non solo un esempio di buona pizza, ma anche un simbolo di integrazione autentica.

