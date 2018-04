SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno denunciato una coppia per abbandono di minore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il padre, 39 anni, e la madre, 26 anni, entrambi originari del Marocco, hanno lasciato la bimba di 3 anni chiusa in macchina per fare la spesa. E’ accaduto a Cassibile, frazione a sud di Siracusa, e sono stati alcuni passanti, attirati dalle urla della piccola, a soccorrerla. Sono riusciti a farla uscire prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno poi denunciato i genitori.