CAPO D’ORLANDO – Orlandina Basket comunica di aver sollevato Gennaro Di Carlo dall’incarico di capo allenatore della prima squadra.

A Gennaro va il ringraziamento della società per la grande dedizione sempre dimostrata nei confronti del club (prima come assistente e poi come head coach) in quasi quattro anni di collaborazione, coronati da risultati importantissimi come le qualificazioni alla Final Eight di Coppa Italia, ai playoff scudetto e alla Basketball Champions League.

Il patròn Enzo Sindoni: “Saluto e ringrazio Gennaro per questi anni di grande lavoro con noi, per il rapporto umano che ha saputo creare e anche perché in più di una circostanza in questa stagione mi ha dimostrato la disponibilità anche a farsi da parte, se lo avessimo ritenuto opportuno, per il bene del club e della squadra. Gennaro ha lavorato fino all’ultimo con la nostra piena fiducia, oggi le strade si separano ma resta immutata la stima nei suoi confronti“. (Fonte orlandinabasket.it)

