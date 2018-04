VALLELUNGA – Approvata in data 20 aprile 2018 dalla giunta comunale, presenti il sindaco Tommaso Pelagalli, il vice sindaco Rosolino Ricotta e gli assessori Samanda Ministeri e Rosa izzo, con delibera n.32 del 20 aprile 2018, lo schema do convenzione fra Regione Sicilia, comune di Vallelunga Pratameno ed Infratel italia S.p.a. per la realizzazione di reti fibra ottica per la banda ultra larga.

