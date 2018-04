Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione SiciliAntica organizza la seconda edizione dell’evento ambientalista, “Operazione Isola Pulita”, con l’obiettivo di realizzare attività finalizzate a ripulire, valorizzare e conservare i siti di interesse culturale e/o naturalistico presenti nel territorio siciliano.

Venerdì 20, Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, le Sedi Locali dell’Associazione, che hanno aderito all’iniziativa, valorizzeranno uno di questi luoghi, ricadente nel territorio in cui operano, per renderlo fruibile dall’intera collettività, all’insegna del senso civico, della socialità e dell’integrazione.

Si pubblica qui di seguito il programma dell’evento:

SEDE DI AGIRA: pulizia e valorizzazione del pianoro sommitale di Monte Scalpello, un sito di grande rilievo sia sul piano geologico e paesaggistico sia da un punto di vista storico-archeologico. Info: agira@siciliantica.it

SEDI DI AVOLA, NOTO E SIRACUSA: pulizia e valorizzazione dell’area in cui si eleva la Colonna Pizzuta di Eloro. Info: avola@siciliantica.it – noto@siciliantica.it – siracusa@siciliantica.it

SEDE DI BRONTE-MALETTO: pulizia e valorizzazione del ponte Serravalle in contrada Cantera che si trova all’interno della riserva naturale integrale delle Forre laviche del Simeto All’iniziativa hanno aderito i comuni di Bronte e di Maletto, il CAI e la Pro Loco. NB: per motivi logistici l’attività organizzata da questa Sede sarà eseguita il 13 maggio 2018. Info: mcmsiciliantica@gmail.com

SEDE DI CALTAGIRONE: pulizia e valorizzazione del Teatrino del Bonaiuto costruito nel 1792, nella ripresa dei lavori della strada Carolina, attuale Via Roma, sul pendio di un poggio panoramico, su progetto di Natale Bonaiuto.

Attualmente funge da ingresso al Museo Regionale della Ceramica. Info: caltagirone@siciliantica.it

SEDE DI CATANIA: valorizzazione di un lungo tratto di spiaggia (di sabbia molto bella) che va dalla Foce del Simeto al Lago Gornalunga fino alla Foce del San Leonardo che, a differenza della ben nota “Playa” dei catanesi, è incredibilmente sconosciuto ai più ed utilizzato solo dai proprietari di una lunga serie di villette di cattiva architettura, probabilmente abusive, che si trovano a breve distanza dal mare. La zona è in buona parte compresa nella Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”. Info: catania@siciliantica.it

SEDE DI ENNA: sistemazione dell’area della necropoli bizantina scavata da Paolo Orsi nel 1912 che si trova nel terzo cortile del Castello di Lombardia, detto di S. Martino, ai piedi della Torre Pisana.

Durante i lavori ai visitatori si daranno informazioni storiche sulla natura della necropoli, antecedente l’impianto della struttura medievale. Info: enna@siciliantica.it

SEDE DI FRANCOFONTE: valorizzazione dell’area di Piazza del Popolo. Con il fine di conoscere meglio i luoghi d’interesse storico del nostro territorio durante l’iniziativa verranno distribuiti volantini e brochure e, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dei luoghi, delle tradizioni saranno coinvolti i bambini del ultimo anno delle scuole primarie e del ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e i componenti del Centro anziani di Francofonte.

Dopo le operazioni di pulizia verranno riproposti in Piazza del Popolo alcuni giochi della tradizione per trascorrere insieme delle ore di svago e divertimento all’interno della pubblica piazza. Info: francofonte@siciliantica.it

SEDE DI MILAZZO: pulizia e valorizzazione delle tombe proto-bizantine di Piazza Duomo. NB: per motivi logistici l’operazione di pulitura organizzata da questa Sede sarà eseguita il 6 giugno 2018. Info: milazzo@siciliantica.it

SEDE DI MISILMERI: pulizia e arredo verde degli antichi lavatoi pubblici cittadini siti in via Generale Sucato e pulizia straordinaria dell’abbeveratoio sito nel cortile Chiasso Verdi.

All’intervento di pulizia, oltre ai soci della Sede Locale di SiciliAntica, parteciperà anche una delegazione di alunni del circolo didattico “Cosmo Guastella” di Misilmeri accompagnati dell’insegnante Miriam Cerami. Info: misilmeri@siciliantica.it

SEDE DI PIETRAPERZIA: pulizia di “Lu Canali”, l’antico lavatoio pubblico in uso fino al 1945, una fonte con 25 cannelle a cui gli abitanti del paese ricorrono quando viene meno l’acqua delle case. Info: pietraperzia@siciliantica.it

SEDE DI ROCCAPALUMBA: valorizzazione del Ponte San Filippo, ubicato a circa 4 km a S-E di Roccapalumba (PA) sull’ex reggia trazzera “Palermo-Catania”e risalente alla prima metà del XVII secolo. Info: roccapalumba@siciliantica.it

SEDE DI SCILLATO: lavori di decespugliamento del mulino idraulico a ruota orizzontale ( ruderi) denominato “mulino di mastro Santo” , significativo esempio di archeologia artigianale, realizzato intorno al 1700 /1800 utilizzato per la lavorazione del grano e la lavorazione del cordame e dei tessuti (paraturi). Il mulino si trova collocato in via Nivieri -Scillato. Info: scillato@siciliantica.it

SEDE DI TRAPANI: intende organizzare (nelle tre giornate indicate) la seconda edizione dell’evento ambientalista con il coinvolgimento di scolaresche ( licei e scuole secondarie di I grado), nei seguenti luoghi:

– Giardino antistante il monumentale e prestigioso Palazzo Lucatelli (già Ospedale di Sant’Antonio Abate dal 1455 al 1965 e nel ‘700 fu persino sede di una Accademia di Medicina) nel centro storico di Trapani. Saranno avviate le pulizie straordinarie dei vialetti e delle aiuole con piantumazione di nuove piante e fiori del periodo e la pulizia straordinaria della fontana in marmo del XVI secolo(raffigurante un cavallo marino), deturpata dagli incessanti atti di vandalismo.

– Spiaggia e viali a verde della zona chiamata (Lazzaretto – Villino Nasi) nelle giornate di sabato e domenica. Verranno attivati piani di pulizia straordinaria della spiaggia conchiglifera e dei viali che dall’antico luogo di Quarantena (Che ospitava appunto persone affette da malattie epidemiche che raggiungevano l’attiguo porto di Trapani), fino ai viali e alle diverse spiaggette dell’Ottocentesco Villino Nasi, sempre nel centro storico di Trapani. Info: trapani@siciliantica.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...