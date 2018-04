SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato due componenti di una banda che la notte scorsa ha assaltato con un escavatore lo sportello bancomat dell’agenzia del Monte Paschi di Siena di Floridia (Siracusa). I ladri hanno agito intorno alle 3 e secondo una prima ricostruzione dei militari del comando provinciale ad agire sarebbero state almeno 6 persone che oltre al mezzo edile avrebbero usato un camion, anch’esso rubato, per trasportare il bancomat. L’allarme ha messo in fuga la banda ed i carabinieri hanno subito bloccato uno degli assalitori mentre un altro e’ stato catturato quasi all’alba grazie all’elicottero delle forze dell’ordine che lo ha scovato in un appezzamento di terreno. I due, entrambi di origine catanese, sono stati condotti in carcere.

