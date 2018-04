CALTANISSETTA – La Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta, con il nuovo Commissario Straordinario, Maria Grazia Furnari, il Direttore Sanitario, Paola Marcella Santino ed il Direttore Amministrativo, Danilo Faro Antonio Palazzolo, in linea con il lavoro svolto dalla Presidenza della Regione Siciliana e dagli Assessorati Regionali, ha adottato in data odierna la delibera di erogazione per il contributo in favore dei disabili gravissimi relativo ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017.

Sono 690, i nuovi soggetti, che riceveranno l’importo disposto dall’Assessorato Regionale per a Famiglia, per le Politiche Sociali e per il Lavoro a conclusione del lunghissimo iter di valutazione per accertare e certificare la sussistenza o meno delle condizioni di disabilità.

La firma della Delibera n. 144 del 16 Aprile 2018 è stata siglata oggi, presso i locali della Direzione Generale di Via Cusmano, e sarà pubblicata nell’Albo Pretorio On Line dell’Azienda Sanitaria Provinciale www.asp.cl.it, accessibile a tutti i cittadini che la vorranno visionare.

“Sono orgogliosa e grata – afferma il Direttore Sanitario, Paola Marcella Santino – dell’attento lavoro svolto in questi mesi dalle nostre UVM e dall’Ufficio Coordinamento Disabilità Gravissima. L’Azienda Sanitaria ha infatti rapidamente esaminato tutte le 2.387 istanze pervenute e trasmesso in tempi brevi i nominativi degli aventi diritto alla Presidenza della Regione. Un lavoro che trova la sua gratificazione anche nel rapporto di fiducia che, negli ultimi anni, si è realizzato anche con le Associazioni dei Familiari che hanno compreso l’alacre lavoro che l’Azienda sta portando avanti, condividendo difficoltà ed aspettative”.

“Si tratta di un sostegno economico alle famiglie che purtroppo vivono il dramma della assistenza ai disabili e l’ASP di Caltanissetta ha risposto con grande tempestività, adottando gli atti amministrativi necessari per avviare l’erogazione delle somme alle famiglie. Si precisa che, nel suddetto elenco, non sono stati attualmente considerati i deceduti aventi diritto all’erogazione del beneficio economico, per i quali si è in attesa di direttive regionali”. – dichiara il Direttore Amministrativo, Danilo Faro Antonio Palazzolo.

Grande soddisfazione esprime il Commissario Straordinario dell’ASP di Caltanissetta, Maria Grazia Furnari, concludendo che “L’adozione della suddetta Delibera era uno dei bisogni primari dei cittadini che, in provincia, avevano presentato la domanda di inclusione per l’erogazione del beneficio economico, ma anche un obiettivo fondamentale della nuova Direzione Strategica che mi onoro di guidare. Ad inizio del mio mandato sono felice di avere contribuito a concludere un iter farraginoso come questo che, permette oggi, a molti dei cittadini della provincia nissena, di strutturare una migliore assistenza domiciliare per i propri cari. La Regione Sicilia ha così dato una risposta rapida ed efficace ai bisogni di questi cittadini, contribuendo ad alleviare il loro profondo disagio”.

Si redime così l’iter dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta fortemente voluto dalla Presidenza della Regione Siciliana e dagli Assessorati Regionali.

