MUSSOMELI – Per il quarto anno consecutivo mese di prova gratuito nella Scuola Calcio “A.S.D. Mussomeli”. Il mese di aprile volge al termine e anche quest’anno la “Scuola Calcio A.S.D. Mussomeli”, per il quarto anno consecutivo, apre le porte a tutti i ragazzi dai cinque ai dodici anni per il mese di prova gratuita. La Società, nel mese di maggio, invita tutti i bambini e bambine a provare i propri corsi di avviamento allo sport, conoscere gli istruttori e i loro sistemi di allenamento. Sono necessari solo scarpe da ginnastica, pantaloncini, calzini e maglietta. Questi gli appuntamenti settimanali:

Lunedì 18:30 – 19:30 nati dal 2013 al 2014

Lunedì 19:30 – 20:30 nati dal 2006 al 2007

Martedì 16:30 – 17:30 nati dal 2011 al 2012

Martedì 17:30 – 18:30 nati dal 2008 al 2009

Giovedì 18:30 – 19:30 nati dal 2011 al 2012

Giovedì 19:30 – 20:30 nati dal 2006 al 2007

Venerdì 16:30 – 17:30 nati dal 2013 al 2014

Venerdì 18:30 – 19:30 nati dal 2008 al 2009

Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: Salvatore Castiglione cell. 328-6532505 Salvatore La Mattina cell. 320-6253099; Michele Torquato cell. 392-2989360

