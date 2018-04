CALTANISSETTA – Andrea Alario è stato nominato Segretario Confederale della UGL di Caltanissetta con la delibera della segreteria confederale a firma del segretario generale Paolo Francesco Capone del 27 marzo.

Alario ha dichiarato: “Onorato è lusingato dell’incarico ricevuto cercherò in tutti i modi di riportare il sindacato a ruolo primario di rappresentanza delle istanze dei lavoratori soprattutto con riguardo con le forze economiche industriali, e cercando una interlocuzione con le forze politiche del territorio soprattutto in considerazione dei cambiamenti in itinere nel nostro polo industriale.

Si evidenzia in relazione all’intesa romana sull’ area di crisi complessa, come il territorio di Gela sia stato bistrattato rispetto ad altri è considerato un territorio di serie B visto l’esigua somma stanziata ad altre realtà in Crisi trattate in maniere diversa, e aggiungo io in maniera ingiustificata”.

