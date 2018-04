MUSSOMELI – Altra voce di dissenso nei confronti del coordinamento Forza Italia Giovani, dopo quella dell’ing. Casucci di Marianopoli , è quella del giovane forzista mussomelese Giuseppe Mistretta, neo componente del direttivo cittadino di Forza Italia per le politiche giovanili locali, il quale si dissocia dalle recenti esternazioni del Coordinatore di Forza Italia Giovani Fabrizio Parla, lette sulla stampa ed affida il suo argomentare, a nome anche dei giovani mussomelesi e del Vallone di Forza Italia, ad una sua nota: “ Io non conosco personalmente il coordinatore Giovani Fabrizio Parla, e questo mi dispiace, ma avendo letto quanto da lui scritto, ho il piacere di invitarlo a Mussomeli per discutere di politica fattiva per i giovani. Lei Coordinatore Parla, in un confronto di partito del settore giovanile dice “che c’è una totale assenza di una minima presa di posizione da parte di una compagine di partito”, io penso che non è così, perché il Direttivo Provinciale finora ha fatto bene il suo lavoro, incrementando nuove leve nel partito e per questo bisogna solo ringraziare il nostro Coordinatore Provinciale l’on. Michele Mancuso: mi permetto, poi, suggerire di occuparsi di più delle problematiche inerenti ai giovani, riprendendo la sua attività politica in tal senso, venendo a conoscere, possibilmente, i giovani di Mussomeli e di tutto il Vallone”. Un invito per un dialogo costruttivo.

