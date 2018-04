MUSSOMELI . E’ una iniziativa di BCSicilia, di cui è presidente Rita La Monica. Domani pomeriggio, sabato 21aprile 2018, alle ore 18, presso Palazzo Sgadari, ci sarà la presentazione del libro: L’isola più bella – la Sicilia “nella biblioteca storica” curato da Calogero Miccichè. Interverrà il Sindaco Giuseppe Catania a portare i saluti dell’amministrazione, Introdurrà la serata Rita La Monica presidente di BCsicilia di Mussomeli ed Elena Santagati, docente di Storia Greca all’ Università di Messina, affronterà le tematiche del volume dedicato alla Sicilia di Diodoro Siculo. Sarà presente l’autore del testo. Sa dire anche che la serata sarà allietata dalle note del pianoforte del Maestro Stefano Indelicato. Va sottolineato che l’evento s’inserisce nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire il piacere e il fascino della lettura. L’iniziativa che volge al termine, prevedeva la presentazione, in vari centri della Sicilia, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. La rassegna è iniziata il 23 di marzo all’ auditorium della Rai di Palermo con il libro di Marcella Croce “ Oriente e Occidente, viaggiare per raccontarlo “ e si concluderà il 22 di aprile 2018, con la presentazione del volume di Teresa Pugliatti, “ Il Simbolismo nella pittura europea. Dai Preraffaelliti all’Art Nouveau” . Un mese d’intense attività che precede il 23 Aprile, data che l’Unesco dedica alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore in ricordo di William Shakespeare, Lope De Vega Miguel De Cervantes che morirono proprio il 23 Aprile del 1616. Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private si è snodata in diversi centri dell’isola: da Palermo a Catania, da Agrigento a Messina, Cefalù, Mussomeli, Castellammare del Golfo e tanti altri.

