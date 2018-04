CALTANISSETTA – Mancano ormai poche ore all’inizio del 27esima edizione del prestigioso festival nazionale “Città di Caltanissetta. L’esordio, giovedì 26 aprile, è affidato alla serata Festival Baby in programma al teatro Margherita: conduzione affidata alla “baby” Paoletta Bonsignore, che avrà come valletta la funambolica attrice Alessandra Falci.

Baby anche gli ospiti: gli Ironmade, di recente vittoria alle selezioni regionali di Sanremo Rock, con il loro tributo al gruppo storico degli Iron Maden. Ospite anche Robert Orlando, baby ballerino nisseno che vanta partecipazioni a programmi Rai oltre ad aver vinto il campionato italiano di di hip-hop e break dance, ed i i Little Band, cinquanta anni in cinque e che hanno musicato a modo loro le più celebri colonne sonore di film. La giuria sarà presieduta dal selezionatore di Sanremo Rock Gianni Errera. L’ingresso è 10 euro. Prevendita al botteghino del teatro Margherita.

Venerdì 27 e sabato 28 il Festival si trasferisce al centro polivalente “Michele Abbate” per le selezioni live dei diciotto semifinalisti, al cospetto della giuria guidata dal maestro Angelo Valsiglio, autore, arrangiatore e produttore di artisti del calibro di Laura Pausini, Gianluca Giudici produttore e rappresentante del festival di Castrocaro, Gianni Errera di Sanremo Rock ed i cantanti Rosalba Cosentino e Giuseppe La Spisa. Le selezioni andranno in diretta su radio CL 1 e video sulla pagina facebook Festival città di Caltanissetta. L’ingresso è gratuito.

Domenica 29 la finalissima al teatro Margherita. La serata finale ha come ospiti gli Inside out Pink Floyd” tribute Inside out Pink Floyd tribute. Un mini concerto nell’ambito del festival da non perdere per i fans dei Pink Floyd. Ci sarà anche Luigi Salvaggio, vincitore del festival di Castrocaro 2017. Inoltre, la seconda classificata dello scorso anno Giuditta La Monica, podio che le ha permesso di partecipare e vincere il concorso Rai Giulietta e Romeo.

Ma sicura protagonista è l’attrice nissena Alessandra Falci (nella foto in copertina), che sarà una “strana” e “anomala” conduttrice della serata finale. Curiosi di vedere cosa succederà….

La serata finale sarà in pomeridiana ed avrà inizio alle 18,30. Ingresso euro 12. Prevendita al botteghino del teatro; diretta su Radiocl 1 e sulla pagina facebook del Festival.

Il patron Tony Maganuco sottolinea: “Sarà un festival senza mega ospiti ma comunque di grande qualità; sarà molto social e mira, viste le scarse risorse economiche, alla crescita dei ragazzi che partecipano, attraverso non solo la gara, ma degli stage formativi”.

