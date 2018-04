CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha deciso di intensificare la lotta contro chi sta trasformando zone di periferie in discariche a cielo aperto. Una “battaglia” nella quale l’amministrazione comunale sta impiegando strumenti sofisticati per colpire gli sporcaccioni che non rispettano l’ambiente e buttano, ritenendosi al riparo di sguardi indiscreti, sacchetti pieni di immondizia ma anche amianto, elettrodomestici e altro materiale. Sono scattate così undici multe.

La battaglia per rendere pulito il territorio ha subito l’intensificazione proprio in questi giorni in concomitanza con l’avvio del porta a porta per la raccolta differenziata. L’emblema del degrado è la parte finale della Zona Industriale in contrada Calderaro. Sono in via di notifica ventidue multe, due delle quali per l’abbandono di rifiuti ingombranti e venti per il conferimento di altri rifiuti fuori dai cassonetti e fuori dagli orari consentiti.

Alla Zona Industriale sono state piazzate fotocamere dopo le numerose segnalazioni arrivate negli uffici di via De Gasperi, segnalazioni che si sono rivelate fondate. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

