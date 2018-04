VALLELUNGA PRATAMENO – Non passa il PEF in consiglio Comunale. Una maggioranza trasversale e sodale con l’opposizione contesta la Tari in aula dove il consiglio è stato chiamato ad approvare le tariffe Tari, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dalla SRR.

