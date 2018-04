Edizione d’esordio per la gara nissena organizzata dal nuovo sodalizio Passione & Sport. Iscrizioni fino a lunedì 16 aprile

Si svolgerà nei giorni 21 e 22 aprile il 1° Slalom del Vallone, la gara in provincia di Caltanissetta che avrà il suo centro a Milena, sarà organizzata dalla Passione & Sport, nuovo sodalizio nisseno formato da figure di lunga esperienza e professionalità nel mondo delle competizioni automobilistiche.

L’autoslalom avrà il suo centro a Milena ed il tracciato si svilupperà sulla SP 24 per una lunghezza di 2,890 Km con 12 postazioni di rallentamento che prevedono ciascuna una distanza tra le barriere di birilli di 12 metri. Sabato 21, giornata dedicata alle operazioni preliminari delle verifiche tecniche e sportive che si terranno a Milena dalle 15 alle 19. Domenica 22 aprile sono previste tre manche di gara, al meglio delle quali verrà redatta la classifica, precedute da un passaggio di ricognizione dei concorrenti al volante delle auto da gara. Un tracciato guidato ma altamente tecnico, che garantirà al pubblico un elevato livello di spettacolo, per il quale il collaudo è già stato eseguito. La Cerimonia di premiazione concluderà poi il week end nisseno a Milena in Piazza Garibaldi.

-“Inizia una nuova elettrizzante avventura che ci vedrà impegnati come organizzatori – spiega Michele Vecchio Direttore di gara e coordinatore di Passione & Sport – abbiamo voluto iniziare da Milena per la pronta collaborazione che vi abbiamo trovato, ma anche perchè il tracciato è particolarmente interessante e siamo convinti che piacerà a piloti e pubblico. Naturalmente è un’edizione d’esordio pertanto saremo lieti di ricevere pareri e consigli per rendere la competizione quanto più affascinante. Passione & Sport nasce dal nostro attaccamento al motorsport e dall’esperienza che negli anni abbiamo maturato seguendo ogni aspetto delle competizioni con professionalità e dedizione”-.

Mi piace: Mi piace Caricamento...