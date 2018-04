Si è disputata domenica scorsa, a Marsala, la 5ª edizione della Maratonina Città del Vino; terza prova del Grand Prix regionale di maratonine 2018.

Il Clima, più estivo che primaverile, non ha favorito gli ottocento atleti che, soprattutto negli ultimi giri, iniziavano a mostrare segni di cedimento. I runners sono partiti e hanno concluso la gara di fronte la storica Porta Garibaldi, sita in piazza Goffredo Mameli. Il primo a giungere sul tappeto, staccando il crono ad 01h14’18’’, è stato Laudicina Salvatore (CUS Palermo), alle sue spalle, e a soli 3 minuti di differenza, Vito Massimo Catania. Al femminile vittoria per Chiara Immesi (Universitas Palermo), malgrado il caldo e l’elevato tasso di umidità ha concluso in 01h29’46’’.

In otto gli atleti della Marathon Caltanissetta che hanno preso parte all’evento, tra questi anche due donne: Agnese Emma e Valentina Fiorenza. Mogli, mamme, lavoratrici, comunque impegnate nel proprio benessere fisico e psicologico, capaci di abbattere i propri limiti.

Valentina, coinvolta emotivamente dai propri compagni di squadra, in quest’ultimo periodo ha intensificato gli allenamenti, percorrendo parecchi chilometri e mettendo alla prova il proprio fisico. Per lei, questa di Marsala, è stata la sua prima mezza maratona, conclusa egregiamente in 02h07’39’’; grande soddisfazione ed emozione per la nissena, incredula fino alla fine di riuscire nell’impresa.

Gara completata anche per Agnese, la quale, insieme al consorte Giuseppe Fasciana, ha chiuso in 02h07’05’’.

Ottima la performance di Francesco Augello, con grande equilibrio mentale, ha mantenuto un passo inalterato per 01h33’13’’.

Miglioramenti prestazionali per l’atleta Giovanni Zagarella, Best Time sulle mezze: 01h42’42’’.

Questi i tempi degli altri atleti: Salvatore Barbera 01h43’26’’, Giuseppe Zagarella 01h44’23’’.

Emozioni uniche per gli atleti Cancemi Massimo e Giambra Graziella, tra i pochissimi atleti nisseni ad aver partecipato alla 35ª Vienna City Marathon. Ben 42000 podisti, provenienti da tutto il mondo, hanno percorso le armoniose vie di Vienna: autentico teatro delle emozioni. Graziella e Massimo hanno partecipato alla 21Km, chiudendola in 01h55’.

