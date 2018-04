In serie D solo pari 0-0 per il Gela di Domenico Terranova contro la Cittanovese. Un match, quello della squadra del Golfo, nel quale ha avuto diverse palle gol che, tuttavia, non sono state finalizzate. Alla fine resta il rammarico per un pareggio che, considerate le occasioni e anche la supremazia territoriale, avrebbe potuto benissimo tradursi in successo. Con la mancata vittoria il Gela dice addio definitivamente ai sogni play off. Perde in casa invece la Sancataldese 1-2 contro il Messina. Dopo l’uno – due vincente dei peloritani con i gol di Bossa e Cozzolino, infatti, i verdemaranto di Rosario Marcenò hanno replicato nella ripresa con Ficarrotta, sfiorando poi il pari nel finale. La Sancataldese è ora ferma a quota 40 in classifica.

SERIE D GIRONE I – 32^ Giornata

Città di Gela – Cittanovese 0-0

Ebolitana – Vibonese 1-3

Isola Capo Rizzuto – Roccella 1-4

Nocerina – Gelbison Vallo della Lucania 0-0

Paceco – Troina 1-2

Palmese – Ercolanese 1-2

Portici – Acireale 4-4

Sancataldese – Messina 1-2

Sport Club Palazzolo – Igea Virtus Barcellona 0-1

Classifica

Troina 70

Vibonese 70

Nocerina 68

Ercolanese 60

Igea Virtus 57

Città di Gela 50

Messina 47

Acireale 47

Gelbison Vallo della Lucania 46

Sancataldese 40

Portici 39

Cittanovese 39

Roccella 34

Palmese 31

Ebolitana 29

Sport Club Palazzolo 25

Paceco 20 Retrocesso in Eccellenza

Isola Capo Rizzuto retrocessa in Eccellenza.

