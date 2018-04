Grazie al Commissario straordinario dell’ Opera Pia “Salvatore Genchi Collotti”, dott. Vincenzo Nucera, alla presenza del Vescovo di Cefalù Vincenzo Manzella, il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina e l’assessore Vincenzo Garbo, è stata inaugurata il 10 aprile scorso la mostra di scultura degli artisti Michele Valenza e Roberto Giacchino. Presente anche l’assessore comunale di Mussomeli Seby lo Conte. In un clima di grande festa sono stati molti gli apprezzamenti del Commissario Nucera e del Vescovo che hanno messo in evidenza l’estro artistico dei due scultori. Massiccia la presenza di pubblico che ha assistito all’inaugurazione. La mostra resterà aperta per tutto il periodo estivo e sarà arricchita con nuove opere di artisti che si aggiungeranno all’interno della mostra.

