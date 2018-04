CALTANISSETTA – Saranno in scena stasera, domenica 29 aprile, al teatro Margherita con inizio alle 20.30, i finalisti della ventisettesima edizione del Festival città di Caltanissetta; a condurre la serata Alessandra Falci e Tony Maganuco (nella foto in alto).

Dopo le due serate di selezioni al centro polivalente “M. Abbate”, egregiamente condotte da Maurizio Diliberto, la giuria presieduta da Angelo Valsiglio e composta da Gianni Errera, Gian Luca Giudici, Rosalba Cosentino e Giuseppe La Spisa ha ammesso all’appuntamento conclusivo i seguenti artisti: Silvia Margherita Benincasa, Simone Lucifora, Alfonso Milazzo, Simone Polidoro, Luigi Matteo Cuda, Mayra, Davide Martorana, Gregory e Sharon Corinne Vitale

Intanto in questi giorni il Presidente di giuria Angelo Valsiglio, Gianni Errera e Gianluca Giudici hanno effettuato con tutti i partecipanti della manifestazione degli stage formativi, che si sono conclusi con la consegna degli attestati di partecipazione, durante i quali hanno anche dispensato utili consigli ai cantanti per la loro crescita nel campo della musica.

La finalissima sarà inoltre impreziosita dal gruppo palermitano che con il loro tributo ai Pink Floyd ha registrato il sold out in tutte le recenti esibizioni. Un mini concerto dunque nell’ambito del festival che divertirà gli appassionati di una delle band che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Ospiti anche Luigi Salvaggio vincitore del festival nazionale di Castrocaro e Giuditta La Monica che ha vinto il concorso Rai Romeo e Giulietta. Entrambi sono arrivati al primo e secondo posto lo scorso anno al festival città di Caltanissetta.

Appuntamento dunque al teatro Margherita, ingresso euro 12. Prevendita al botteghino del teatro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...