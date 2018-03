Per gli appassionati della Settimana Santa il tour cittadino orientato ad ammirare le vare in fase di addobbo è un appuntamento da non perdere.

Conclusa la processione delle “Varicedde” (clicca qui per vedere il video integrale), e accolti i piccoli gruppi sacri nell’atrio del Comune, si volta pagina.

Ecco dove poter trovare le Vare prima che scendano al punto di ritrovo in piazza Garibaldi: ”ULTIMA CENA”: VIA MESSINA (di fronte Casa Circondariale)

“ORAZIONE ALL’ORTO”: “MULINO RIGGI” VIA BORREMANS

“CATTURA”: VIA CARNEVALE (Ex posteggio Autobus)

“SINEDRIO”: VIA PALERMO

“FLAGELLAZIONE”: VIA LEONIDA BISSOLATI

“ECCE HOMO”: MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA BLOY

“CONDANNA”: VIA MICHELANGELO (SAN LUCA)

“PRIMA CADUTA”: VIA VESPRI SICILIANI

“CIRENEO”: VIA TURATI (Mattina) e VIA FRA GIARRATANA (Pomeriggio)

“VERONICA”: PIAZZA EUROPA

“CROCIFISSIONE”: VIA LIBERTA’

“SCINNENZA”: CORSO VITTORIO EMANUELE

“PIETA’”: CORSO UMBERTO davanti BANCA SAN MICHELE

“TRASLAZIONE”: VIA ANGELI

“SACRA URNA”: PIAZZA GARIBALDI (Mattina) e SANTA LUCIA (Pomeriggio)

“ADDOLORATA”: ZONA BADIA (Mattina), VIA NISCEMI (Pomeriggio)

