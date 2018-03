CALTANISSETTA – Perentoria vittoria della squadra maschile di serie C del TC Caltanissetta che, domenica 25 marzo, si è imposta in terra peloritana, espugnando l’ostico campo del TC La Vela Messina per 6-0. Gli alfieri del prestigioso circolo nisseno hanno disputato una gara “perfetta” ottenendo il bottino pieno. Questo successo ha proiettato gli atleti nisseni al vertice della graduatoria provinciale seppur in coabitazione con il TC Le Rocce che si è imposto ad Ispica per 4 a 2.

Nelle file dei nisseni, tutti convincenti, hanno “brillato” Salvatore Lacagnina e Rodriguez Sanchez Oscar Uriel.

Di seguito il dettaglio dei singoli incontri: Potenza L. b. Bombara G. 6/0 6/2; Rodriguez S. b. Villari A. 6/0 6/1; Ragonese D. b./Carai C. 7/6 6/2; Lacagnina S. b. Varsalona F. 6/4 2/6 6/4; Potenza/Ragonese b. Bombara/Gagliani 6/3 6/2; Rodriguez/Potenza b. Villari/Carrai 6/1 6/2

