SOMMATINO – Nell’ultimo consiglio comunale di Sommatino, il gruppo di minoranza “Intesa civica per un domani migliore”, rappresentato dal capogruppo Giuseppe Cigna e dai consiglieri Salvatore Letizia, Simona Bennici e Daniele Pirrello, ha proposto un’integrazione alla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto l’ “Approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate tributarie comunali (art. 52, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)”.

L’emendamento prevede l’introduzione dell’istituto del baratto amministrativo introdotto con il decreto “Sblocca Italia”. Una misura, quella proposta dai consiglieri di minoranza che avrà come destinatari i cittadini meno abbienti. Questi ultimi , bisognosi di saldare i propri debiti con il Comune, potranno farlo grazie allo svolgimento di lavori socialmente utili come “pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”.

La proposta del gruppo “Intesa Civica” ha ottenuto l’avallo sia del responsabile dell’area finanziaria, la dottoressa Russello, sia dell’intero consiglio che ha preso l’impegno di regolamentare l’istituto entro 60 giorni dalla seduta consiliare.

Il gruppo dal canto suo “si impegna a monitorare l’iter di applicazione di questo istituto che consentirà di aiutare in maniera concreta i cittadini più disagiati”.

