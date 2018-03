PALERMO – “Dopo la diffusione di notizie circa una mia possibile nomina ad assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, evidenziata ulteriormente attraverso le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi che auspicava tale nomina, ho il dovere di specificare che il 16 marzo, in occasione di un incontro, il presidente Nello Musumeci mi chiese se ero disponibile ad assumere incarichi di giunta di governo. In quell’occasione dichiarai la mia disponibilita’ rimanendo in attesa di ulteriori indicazioni”. Lo dice il sovrintendente del Mare Sebastiano Tusa sul dopo Sgarbi all’assessorato ai Beni culturali.

