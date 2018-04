In Seconda categoria nel girone F buon pari esterno 0-0 dell’Amatori Gela sul campo del Motta Calcio. I gelesi hanno disputato una buona gara al cospetto di una squadra che in classifica vanta 19 punti in più che, tuttavia, sul campo non sono sembrati propriamente tali. Con il pari odierno, l’Amatori Gela è sempre ultimo ma con 6 punti. Ha invece perso 4-2 la Nuova Niscemi, penultima con 13 punti, contro l’Atletico Santa Croce quarto in classifica. Di Bruccoleri e Lionti le reti dei niscemesi che ora devono provare a fare almeno 4 punti nelle prossime tre gare per evitare la possibile rimonta salvezza proprio dell’Amatori Gela. Nel girone G invece vince la Master Pro San Cataldo 4-0 con il Petralia Soprana grazie alle reti di Baglio, Colasberna, Diliberto e Lunetta). E’ invece finita in parità la gara tra Cusn e Riesi 2002 (nella foto). Al gol del vantaggi riesino ha risposto Anzalone. Perde anche il Marianopoli 2-3 con la capolista Valledolmo nonostante i gol di Noto e Fasciana. Perde anche l’Acquaviva 5-0 con il Villarosa. In classifica il Riesi mantiene il secondo posto con 43 punti, segue la Master Pro con 42 e il Villarosa con 41; più staccato al quinto posto c’è il Cusn con 35 punti. In fondo alla classifica l’Acquaviva ha sempre 13 punti ed è terzultima a + 5 dall’ultima in classifica che è il Petralia Soprana.

