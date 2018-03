SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deciso, tramite delibera di Giunta, di erogare il servizio funebre per indigenti e il recupero salme sul territorio comunale affidando il servizio ad un operatore economico che lo gestisca e lo garantisca nel rispetto di quanto disposto dall’Amministrazione comunale stessa. L’affidamento del servizio è avvenuto tramite procedura negoziata senza bando di gara. Allo scadere del termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, al Comune è pervenuta una sola istanza da parte della ditta “Agenzia Onoranze Funebri Calì Luca C. s.a.s.”. L’offerta è stata di 950 euro per il servizio Funerario e 400 euro per il recupero della salma. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di stipulare con la stessa ditta la convenzione per l’affidamento dei servizi funebri di persone indigenti e di recupero salme sul territorio comunale”. La convenzione è previsto che avrà la durata di 36 mesi. La spesa prevista per il 2018, che graverà sul bilancio comunale, è di 4 mila euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...