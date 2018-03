SAN CATALDO. Il Comune, tramite pubblico avviso, ha reso noto che la gara per la direzione dei lavori riguardanti misure, contabilità, assistenza, assistenza al collaudo riguardante l’opera di ampliamento del cimitero comunale affidata all’impresa Anzalone Luigi & C è stata rinviata. La gara, inizialmente prevista per il 29 marzo, è stata spostata al prossimo 3 aprile alle ore 9.

