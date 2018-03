SAN CATALDO. Su proposta del vice sindaco Aldo Riggi la Giunta comunale ha adottato la proposta per il consiglio comunale inerente la denominazione comunale De.Co. “Terre di San Cataldo”. La Giunta ha ritenuto opportuno approvare un regolamento per l’istituzione di un Albo Comunale distinto in tre sezioni. La sezione A riguardante produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, prevedendo anche il deposito della loro composizione, delle specie vegetali e/o delle razze animali autoctone; la sezione B: produzioni artigianali; la sezione C: manifestazioni etno-antropologiche, sagre, manifestazioni, rappresentazioni, bacini culturali ecc. Inoltre appare necessario creare un Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che identifichi in maniera peculiare il legame delle attività iscritte nelle tre sezioni dell’Albo Comunale con il territorio, ma anche dare vita ad un Marchio De.C.O. per le iscrizioni nell’Albo Comunale (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine ed il legame con il territorio, dei prodotti artigianali, delle tradizioni etno-antropologiche e/o di opere e monumenti di interesse storico ed artistico e/o agro alimentari. Tutto questo per salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni prodotti locali, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio. Da qui la necessità di istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine al fine di garantire i produttori del territorio e conseguentemente i consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previa individuazione da parte di apposita commissione. Il regolamento comunale è composto da 12 articoli che saranno sottoposti all’esame del consiglio comunale. Pertanto, in attesa che il consiglio comunale si pronunci definitivamente in merito, la Giunta ha istituito la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di San Cataldo per valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune; ha istituito l’albo comunale, un registro De.Co e un marchio De.Co. approvando il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali.

