SAN CATALDO. E’ stata eseguita l’indagine per stabilire la qualità della plastica differenziata nella Città di San Cataldo, il tutto in contraddittorio con il Corepla. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari (nella foto). L’indagine è stata effettuata per valutare adeguatamente la qualità della plastica che viene conferita con la formula della raccolta differenziata in Città. Il sindaco, commentando l’avvenuta indagine, ha rilevato: <Diverse impurezze sono state riscontrate per presenza di cartone bagnato. Rivolgo un invito a tutti i concittadini per una più efficace differenziata, sapendo che minori sono le frazioni estranee e maggiore è il valore unitario riconosciuto al Comune e quindi alla Città>.

