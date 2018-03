SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, tramite apposita ordinanza, ha disposto la riammissione di sedici cani randagi contrassegnati con i relativi microchip, nel territorio del Comune di San Cataldo. I cani, sprovvisti di proprietario, e precedentemente ospitati nella struttura di accoglienza con la quale il Comune è convenzionato (Rifugio Mimiani) sono stati riammessi con la procedura prevista nel rispetto della LR.15/2000. In particolare, per tutti i cani da riammettere in libertà sul territorio, sono state seguite le procedure di cui al comma 6 dell’art. 15 della L.R. 15/2000. Inoltre è stato anche appurato che non appartengono a razze riconducibili ai cani di cui al comma 8 dell’art. 3 della L.R. 15/2000. Da qui la riammissione dei 16 cani randagi microchippati nel territorio del Comune di San Cataldo. E’ stato anche disposto dal sindaco che alla re-immissione in libertà nel territorio provvederanno gli operatori del Rifugio Mimiani previo accordo con il Comando di Polizia Municipale.

