SAN CATALDO. E’ stata concessa, tramite ordinanza sindacale, la proroga sino al 31 maggio di quest’anno per il Centro Comunale di Raccolta differenziata nell’area sita in Via Stazione n.74. Tale proroga consentirà non solo la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata, ma anche l’utilizzo dei siti individuati come deposito temporaneo dei rifiuti ingombranti e legno, e cioè del capannone di Via Nivea, ex ricovero mezzi N.U. e del piazzale limitrofo al plesso ex asilo nido di Via Belvedere. Nell’ambito dell’ordinanza è stato stabilito che la Ditta Ecolgest Soc. Coop. a r.l., che attualmente svolge il servizio di igiene urbana nel Comune di San Cataldo in A.T.I. con la Soc. Coop. Geoagriturismo a r.l. dovrà gestire il C.C.R. ed i siti di deposito temporanei sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme di legge. La Ditta Ecolgest Soc. Coop. a r.l., in A.T.I. con la Soc. Coop. Geoagriturismo a r.l., dovrà garantire la sicurezza, ed il rispetto di ogni prescrizione di legge, nel montaggio degli apprestamenti e manufatti temporanei previsti. Alla fine del periodo di validità della presente Ordinanza i siti saranno rispristinati a cura della stessa Ditta e gli apprestamenti e manufatti temporanei dovranno essere smontati in sicurezza. L’ordinanza è stata trasmessa all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti; alla Regione Siciliana – Presidenza -Ufficio Speciale per il monitoraggio e l’attuazione delle azioni previste nelle O.P.R.S. n.5 e n.6/Rif/2016 per l’incremento della raccolta differenziata presso i comuni della Sicilia; all’Assessorato Regionale alla Salute; alla Prefettura di Caltanissetta; al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta; all’Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Servizi Igiene e Ambiente di Vita – Distretto Sanitario di San Cataldo; alla Società Cooperativa Geo Agriturismo in ATI con la Società Cooperativa Ecolgest; al Comando di Polizia Municipale; alla Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo; all’ATO CL1 S.p.A. in liquidazione; alla S.R.R. Caltanissetta Nord.

