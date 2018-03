SAN CATALDO. La presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato il consiglio comunale per il prossimo 10 aprile alle ore 19 in seduta ordinaria. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono l’interrogazione in merito all’assunzione di nuovo personale a firma della consigliera La Ferrera Flavia; l’interrogazione in merito alla “Sezione Primavera” dei Comuni di San Cataldo e Milena a firma della stessa consigliera La Ferrera, interrogazione a firma del Consigliere Calabrese in ordine dissesto delle strade comunali; l’interrogazione a firma di diversi consiglieri primo firmatario Calabrese in ordine alle “Situazioni di pericolo nel cimitero di San Cataldo”, l’interrogazione a firma del Consigliere Calabrese in ordine alla “ chiusura del parco giochi sito in via G. Verga”. Sarà poi sottoposto al voto del consiglio il progetto De.co. Denominazione comunale “ Terre di San Cataldo”. Altro punto riguarderà la limitazione del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d’uso alla luce dei contenuti della L.R. 16/2016 e della Legge 308/2004 regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5 comma 1 lettera c della legge 106/2011e dell’art. 1 comma 21 legge 308/2004. Infine, previsto un dibattito consigliare a firma del consigliere La Ferrera più altri in ordine alla “Fiera dell’artigianato 2018”.

