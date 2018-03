SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore Maria Concetta Naro, ha consegnato le borse di studio dell’importo ciascuno di 500 € che la stessa amministrazione Modaffari ha inteso assegnare a 4 giovani studenti sancataldesi, di cui due frequentanti la scuola superiore di 2° grado e 2 l’Università e che avevano ottenuto un ottimo profitto nella frequenza scolastica. Le borse di studio sono state consegnate a Veronica Sardo e Giorgia Tumminelli per le scuole superiori e a Salvatore Di Cara e Giulia Maria Manganaro per l’università. Il sindaco e l’assessore Naro si sono complimentati con gli studenti di scuola superiore e universitari e con le loro stesse famiglie presenti all’evento sottolineando il valore e l’importanza di una iniziativa che vuol premiare il merito e costituire uno stimolo per gli studenti sancataldesi impegnati nel loro percorso di studi.

