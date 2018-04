In Prima categoria un pari ed una sconfitta per le due nissene del girone B. Il Real Suttano (nella foto) ha pareggiato 2-2 con l’Atletico Aragona. Di Nahi e Macaluso le reti di una partita che ha visto la squadra resuttanese conquistare un solo punto tra le mura amiche venendo rimontata dal 2-0 al 2-2. Punto che le ha permesso di portarsi a quota 25 in classifica. Ha invece perso 1-0 lo Spartacus San Cataldo di Ariel Ojeda sul campo del Roccapalumba. Una sconfitta che ha lasciato i sancataldesi fermi a quota 23 in classifica, ma con 3 squadre a quota 22 (Belmonte Mezzagno, Roccapalumba e Gemini) mentre la Termitana è ultima con 15 punti.

