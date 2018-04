S’è fermata alla finalissima la corsa della Nike San Cataldo in Coppa Sicilia (nella foto). La squadra di Susana Gorostiague ha conquistato la finale battendo in semifinale 3-2 il Gravina. Una partita al cardiopalma e molto equilibrata, quella tra sancataldesi e catanesi, con la Nike che, dopo aver perso il primo set, si sono rifatte sotto rimontando il Gravina e portandosi sul 2-1 prima di subire il ritorno delle avversarie che si sono portate sul 2-2. Nel tie break infine le sancataldesi hanno prevalso 17-15. Dopo aver sconfitto in mattinata le catanesi, in finale, poi, nel pomeriggio, la Nike ha affrontato il San Carlo Ficarazzi. Un match che le sancataldesi stavolta hanno perso 3-0. Nikette in partita solo nel secondo set chiuso sul 25-19, ma nel primo e nel terzo set le avversarie si sono imposte 25-14. In ogni caso, un secondo posto finale che gratifica la Nike che, dopo aver recentemente conquistato la promozione in serie C, ha dimostrato anche in Coppa Sicilia di potersela giocare da protagonista nella pallavolo regionale di categoria.

