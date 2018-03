MUSSOMELI – La diretta delle tradizioni del giovedì santo, del Venerdì Santo e della Giunta di Pasqua vuole essere un segno di attenzione verso i lettori del FATTO DEL VALLONE – FATTO NISSENO, in particolar modo verso coloro che, in tanti, veramente in tanti, ci seguono da lontano. Lo staff composto da Carmelo Barba, Enzo Barba, Salvatore Catalano e Salvatore Favata si prodigheranno in tale servizio, in azione proprio da stasera con le processioni del giovedì Santo, domani con la processione mattutina dell’Addolorata e nel pomeriggio col rito della crocifissione ed in serata con la discesa dalla croce. Domenica pomeriggio, alle 19.30, la gioiosa giunta pasquale.

