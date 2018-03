MUSSOMELI – Dopo avere sentito l’Arciprete – Parroco della Madrice, il Commissario dell’Arciconfraternita Totino Saia, in occasione dell’imminente Venerdì Santo. ha diffuso il seguente comunicato: “Durante la celebrazione dei riti della Rievocazione della Crocifissione con l’arrivo della “Barella” nel pomeriggio e, poi, la sera, con la “deposizione” del simulacro del Cristo, per non intralciare la suddetta celebrazione e per ragioni di sicurezza, non sarà consentito l’accesso alla scalinata e alla struttura del Calvario a persone estranee alla suddetta celebrazione. Potrà essere consentito un accesso limitato a persone (fotografi professionisti, giornalisti, ricercatori scientifici, ecc.) che dovranno avanzare apposita richiesta motivata, ed alle quali, ritenuta valida la richiesta, sarà rilasciato un pass di accesso nominativo. La richiesta motivata, con i recapiti, deve essere inviata tramite e-mail all’indirizzo arcisacramento.2018@gmail.com o presentata a mano al confrate Paolino Russo. In entrambi i casi (richiesta con e-mail o con consegna a mano) verrà data risposta sia sull’eventuale accettazione che per la modalità di ritiro dl “pass”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...