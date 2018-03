MUSSOMELI – In tutte le parrocchie e rettorie, alle ore 18, ci saranno le celebrazioni della S. Messa in Coena Domini. A seguire, le processioni dei misteri attraverso le vie del paese e la visita agli Altari della Reposizione. Interessate all’evento di stasera sono l’Arciconfraternita del SS. Sacramento che accompagnerà in processione il simulacro di Gesù alla Colonna cioè l’Ecce l’Homo; la confraternita di Maria SS. dei Miracoli accompagnerà il simulacro Gesù nell’orto degli Ulivi, la confraternita di Maria SS. del Monte Carmelo accompagnerà il simulacro di San Giovanni e quella di Maria SS. delle Vanelle in S. Enrico il gruppo statuario della Veronica. Sono momenti di impegno organizzativo per le confraternite e stasera, in ogni gruppo confraternale ci saranno i lamentatori, tromba e tamburo.

Intanto, è questa l’organizzazione prevista:

alle ore 20,30 Convergenza delle confraternite alla Chiesa Madre,;

Percorso per Via Barcellona, Piazza Umberto, visita nella chiesa di S. Francesco,

Percorso per Via Scalea alla chiesa dei Monti;

Percorso per Piazza Roma e Piazza Manfredi;

A questo punto partono due processioni:

Arciconfraterni Madrice e quella del Santuario proseguono per la Via Caracciolo verso chiesa del Carmelo e Sant’Enrico;

La confraternita del Carmelo e quella di Sant’Enrico attraverso la Via P. .Giudici (calata Madonna) verso il santuario e San Giovanni;

Le processioni si ritroveranno in Piazza Santa Maria di Gesù e successivamente il rientro nelle proprie parrocchie.



