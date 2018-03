MUSSOMELI – Convocato con nota prot. 8096 del 29/03/2018 del Presidente dott. Gero Valenza, il consiglio comunale. Così la convocazione:

“Si comunica alla S.V. che, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e 31, comma 3-ter, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento dei lavori d’aula agli artt. 13, 14, 15, 16, 31 e 33, comma 3, questo Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica urgente su determinazione del Presidente, per: Venerdì 30 Marzo 2018 alle ore 17,00 presso i locali del Palazzo Municipale (Aula consiliare), per la trattazione dei seguenti argomenti:

Scelta scrutatori;

Esame estremi necessità ed urgenza

Proposta di deliberazione attivazione delle entrate proprie art. 251 del D.Lgs n.267/2000- approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2018;

Proposta di deliberazione Attivazione delle entrate proprie art. 251 del D.Lgs. n.267/2000-Tariffe Tari per l’anno 2018;

Si dà atto che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (31 Marzo 2018) alla stessa ora (17,00) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...