ROMA – Via dalla magistratura la giudice Silvana Saguto. E’ la decisione presa dalla sezione disciplinare del Csm, che ha quindi inflitto la massima sanzione, quella della rimozione dall’ordine giudiziario, all’ex presidente di sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto procedimento per “vantaggi ingiusti” ottenuti per se’ e per i suoi familiari attraverso scambi di favori, legati anche a nomine di amministratori giudiziari. Saguto, sospesa da oltre due anni dalle funzioni e dallo stipendio e imputata a Caltanissetta per presunte irregolarita’ nella gestione dei beni confiscati alla mafia, potra’ impugnare la sentenza disciplinare davanti alle sezioni unite civili della Cassazione. Anche il sostituto pg della Suprema Corte, Mario Fresa, aveva sollecitato per Saguto la sanzione piu’ severa prevista dalla legge.

