Personale carente, indennità arretrate, problemi dei pronto soccorso. Sono i temi discussi da una delegazione del Nursind di Caltanissetta col nuovo commissario dell’Asp, Maria Grazia Furnari. I sindacalisti guidati dal segretario territoriale Giuseppe Provinzano hanno illustrato le varie problematiche individuate in tutta la provincia, da Caltanissetta a Gela, Niscemi, Mazzarino e Mussomeli. Presente anche il direttore sanitario Marcella Santino. Si è parlato dei piccoli ospedali, del loro futuro, dei problemi del pronto soccorso, della chiusura del reparto di Malattie infettive a Gela da un anno e mezzo. In particolare è stata avanzata richiesta per consentire l’utilizzo del parcheggio all’ospedale di Gela al personale, soprattutto per le donne visto che la sera o nei turni pomeridiani il parcheggio esterno all’ospedale presenta qualche problema di sicurezza. A riguardo il commissario ha dato la propria disponibilità ad attivarsi immediatamente. Sono stati affrontati i vari problemi del S. Elia, come le sale operatorie con poco personale ausiliario e infermieristico, e ancora si è discusso del ritardo nel pagamento delle indennità del personale. Questione che il commissario ha promesso che sottoporrà in assessorato per sanare le mancanze dell’Asp. E ancora, il Nursind ha incontrato il responsabile della centrale operativa del 118 con cui ha affrontato la tematica delle divise per il personale e sembra che la Regione si stia attivando per uniformare le divise del personale che lavora sulle ambulanze. “Abbiamo trovato un commissario molto attento – dice Provinzano – siamo abbastanza soddisfatti per questo incontro in attesa di recarci in assessorato”. Domani alle 15 a Palermo è previsto l’incontro con lo staff dell’assessore Ruggero Razza. L’incontro col commissario era stato chiesto proprio in vista di quello in assessorato, per metterla al corrente delle problematiche che saranno discusse.

Nella foto, da sinistra: Andrea Maira Segretario Aziendale Osp Caltanissetta, Angelo Spalletta Segretario Aziendale Osp Mazzarino, Gero Diliberto Responsabile per la formazione NurSind il commissario Furnari e il direttore sanitario Marcella Santino, Giuseppe Provinzano Segretario Territoriale NurSind, Ignazio Curto Segretario Amministrativo NurSind, Domenico Corfù Segretario Aziendale Osp Gela, Paolo Gervaso staff direzione generale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...