MUSSOMELI – Lo svolgimento del Consiglio comunale del 28 marzo 2018 in video. Intanto, oggi,30 marzo alle ore 17,00, venerdì santo, nuovo consiglio urgente per trattare i seguenrti punti all’ordine del giorno

• Esame estremi necessità ed urgenza

• Proposta di deliberazione attivazione delle entrate proprie art. 251 del D.Lgs n.267/2000- approvazione piano finanziario di determinazione dei costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2018;

• Proposta di deliberazione Attivazione delle entrate proprie art. 251 del D.Lgs. n.267/2000-Tariffe Tari per l’anno 2018;

Nella lettera di convocazione viene precisato che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo (31 Marzo 2018) alla stessa ora (17,00) per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione e nel medesimo sito di cui cennato”.







Mi piace: Mi piace Caricamento...