SAN CATALDO – E’ finita 2-3 la semifinale di andata della Coppa Sicilia di serie C2 giocata al PalaMaira di San Cataldo tra i padroni di casa della Pgs Vigor ed il Città di Sortino che ha già vinto e dominato il girone D di serie C2 conquistando la promozione in C1. E’ stata una partita “maschia” e molto combattuta dove entrambe le squadre hanno dato il meglio ed espresso un gioco tatticamente e tecnicamente apprezzabile senza risparmiarsi in termini agonistici.

La Vigor, in campionato reduce da un periodo non brillante, è sembrata rinata vista la prestazione positiva che ha offerto, ma l’avversario non è stato da meno, dimostrando sul campo che la promozione in C1 raggiunta con ampio anticipo certifica le qualità di un quintetto estremamente valido.

La partita inizia male per gli oratoriani che subiscono inizialmente il buon gioco degli ospiti e si trovano sotto di due reti nei primi dieci minuti. Da quel momento la Vigor, sospinta dal numeroso e rumoroso pubblico presente, esce fuori dal guscio e prova a reagire; dopo aver sbagliato alcune occasioni da rete, i padroni di casa agguantano il meritato pareggio con Falzone e Niccoli rientrando negli spogliatoi sul 2-2.

Nella ripresa il Sortino sembra avere qualcosa in più e trova la rete dopo sette minuti: uno sfortunato autogol della Vigor. I padroni di casa riprendono in mano le redini di gioco e grazie ad un pressing asfissiante provano in tutti i modi a riequilibrare il punteggio fino all’ultimo senza riuscire nell’intento; tra le azioni più clamorose il doppio palo di “Pinturicchio” Anzalone e alcune nitide palle gol fallite per imprecisione o abilità del numero uno aretusano. D’altra parte gli ospiti, con sagacia, gestiscono il vantaggio provando ad abbassare il ritmo e cercando di affondare con velenose ripartenze nelle occasioni concesse dalla Vigor che in talune occasioni si è dovuta oltremodo sbilanciare per tentare di agguantare il meritato pareggio che però non si è concretizzato.

Da segnalare le ottime parate del “veterano” guardiapali Polizzi (in foto), che nella ripresa ha egregiamente bloccato diverse occasioni del Sortino.

Semifinale in salita, quella di ritorno prevista per martedì 10 Aprile in quel di Sortino, dove sicuramente i sancataldesi sono pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo per recuperare il gap e provare a raggiungere la tanto agognata finale, che potrebbe valere molto in chiave promozione in C1.

