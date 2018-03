VALLELUNGA PRATAMENO – Il 7 Giugno p.v., ricadrà il bicentenario della nascita di un vallelunghese doc, Giovanni Castrogiovanni, nato a Vallelunga Pratameno il 7 Giugno 1818. Entrato nella Compagnia di Gesù, in tenera età, fu dotato di spiccate doti intellettive che lo portarono ad acquisire una grande formazione teologica ed umanistica. Uscito, nel 1849, dai Gesuiti, visse nel cuore del Risorgimento italiano da cattolico liberale, seguendo le istanze pedagogiche di Lambruschini e Rosmini. Fu docente presso le università di Torino e di Milano. Morì, a Genova, nel 1878. Si prodigò tanto, con i suoi innumerevoli scritti, in favore dell’alfabetizzazione del popolo, scrivendo la prima grammatica, in Italia, per le scuole elementari del neo nato Stato Unitario. Fu, anche, un grande studioso di Dante, scoprì alcune formule matematiche ed inventò un forno pneumatico per la pronta e perfetta stufatura di bozzoli A riportare alla luce questo vallelunghese, lo studio della Dottoressa Michela d’Adamo, tarantina di nascita e triestina d’adozione, con il supporto storico del Prof. Michele Vilardo, nativo di Vallelunga Pratameno e già autore del prezioso volume sui riti extraliturgici della settimana santa in Sicilia dal titolo: “Il lutto e la luce”. Lo studio sul Castrogiovanni è diventato un interessante volume dal titolo: “Giovanni Castrogiovanni, di Vallelunga Pratameno. Un educatore dimenticato del Risorgimento italiano” con il quale si vuole recuperare la memoria storica di questo straordinario vallelunghese. Nel volume, oltre alla vita e alle opere del Castrogiovanni, curati dalla Dottoressa d’Adamo e il periodo storico del Risorgimento, curato dal Prof. Vilardo, sono presenti delle foto di maestre e maestri di Vallelunga, nonché un’appendice fotografica, con foto a colori, su vallelunghesi che, a vario titolo, si sono prodigati per la crescita della comunità tra cui l’ingegnere Salvatore-Totò-Lo Re, creatore del museo etnoantropologico di Vallelunga a lui intitolato. Infine, il volume, è il primo di una serie di studi che il Prof. Vilardo porterà avanti per riscoprire altre figure storiche di Vallelunga, che oggi vivono nell’oblio collettivo poiché non conosciute o poco conosciute. Il volume sarà disponibile subito dopo Pasqua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...